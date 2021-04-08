Меркель поговорила с Путиным о Навальном

https://static.news.ru/photo/e1028f5c-985f-11eb-89b8-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Clemens Bilan / Pool/Global look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным подняла тему о преследовании в России оппозиционера Алексея Навального, сообщили в Кремле.

В связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А. Навальным, — говорится на сайте российского главы.

Подробности обсуждения на эту тему в сообщении не раскрываются. В свою очередь Путин поднял вопрос о деятельности иностранных журналистов и неправительственных организаций в обоих государствах.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей, писал NEWS.ru.