Меркель поговорила с Байденом о Путине

https://static.news.ru/photo/197ea912-cb94-11eb-8971-96000091f725_660.jpg Фото: bundeskanzlerin/instagram.com

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала журналистам, что встретилась на полях саммита G7 c президентом США Джо Байденом и обсудила будущие переговоры американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве, передаёт РИА Новости.

Мы говорили сегодня прежде всего о его (Джо Байдена. — NEWS.ru) будущей встрече с [президентом России] Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана, — заявила Меркель.

Недавно Берлин подтвердил, что глава кабмина ФРГ с рабочим визитом посетит Вашингтон 15 июля по приглашению Байдена.

На саммите G7 Меркель также обсудила с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном «дестабилизирующую» деятельность КНР и России. В Кремле решительно и последовательно отвергают утверждения лидеров западных стран о том, что Россия ведёт дестабилизирующую или агрессивную политику.

Накануне к сплочённым действиям призвал страны Запада министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, если Запад «мужественно воспользуется велением времени» и начнёт действовать «единодушно и действенно», то докажет устойчивость своей открытой экономической и общественной модели, в том числе в отношении Пекина и Москвы. Нынешний саммит Маас назвал «новым началом G7». Мероприятие пройдёт в традиционном формате с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл в Великобритании.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Вашингтон для урегулирования спора по проекту «Северный поток — 2». Визит может состояться в июле или в августе.