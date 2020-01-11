https://static.news.ru/photo/941e1a56-348a-11ea-93b3-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: kremlin.ru

В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые длились более 3,5 часов. Во время пресс-конференции Меркель назвала состоявшуюся беседу обстоятельной.

Беседа была обстоятельной, — заявила Меркель.

Она также подчеркнула, что, несмотря на санкции, у ФРГ и России продолжаются интенсивные контакты в сфере науки и медицины. И граждане двух стран по-прежнему тесно общаются.

Как писал NEWS.ru, лидеры двух государств обсудили в ходе встречи также несколько внешнеполитических тем, в числе которых обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана, обстановка в Ливии и Сирии. Также Путин и Меркель поговорили о текущей ситуации на Украине и о реализации «Северного потока — 2».