https://static.news.ru/photo/1ca3fb60-3afe-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись перед церемонией фотографирования на международной конференции по Ливии в Берлине. Замешательство мировых лидеров вызвало временное исчезновение президента РФ Владимира Путина.

Видео инцидента опубликовал Sputnik Франция. На кадрах видно, как Макрон и Меркель замечают, что российский лидер отсутствует, когда участники конференции готовятся к предусмотренной протоколом фотосъёмке. Главы государств смотрят друг на друга, затем немецкий канцлер спрашивает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, где президент России. Через некоторое время Путин появляется на месте съёмки, обменивается приветствиями с Макроном, а Меркель указывает ему, где надо встать.

Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Как сообщал NEWS.ru, по итогам саммита участники приняли совместное заявление, оговаривающее ряд мер по урегулированию конфликта в североафриканской стране.