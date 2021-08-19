Меркель 20 августа в последний раз посетит Москву в качестве канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Для Меркель это будет последняя поездка в столицу России в ранге канцлера. Об этом сообщают РИА Новости.

В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаге, где станет известно имя нового канцлера. О том, что Меркель собирается покинуть свой пост, стало известно ещё в 2018 году.

В ходе предстоящей встречи глав двух государств главными темами станут развитие двухстороннего сотрудничества, а также рассмотрение ряда актуальных международных и региональных вопросов.

Многие эксперты отмечают, что Афганистан и украинский конфликт также войдут в повестку. Этим визитом Меркель хочет завершить свой срок на позитивной ноте в отношениях с Россией.

Ранее немецкий политолог Александр Рар, написавший биографию президента России Владимира Путина, заявил, что главная цель прощального визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву — желание попрощаться после стольких лет конструктивной работы с президентом РФ. По мнению политолога, канцлеру важно, чтобы она осталась в истории не как человек, потерявший связь с такой страной.