Мэр Якутска оказалась не железной

Итак, объявлено об уходе со своего поста одной из самых известных женщин-политиков России, руководительницы Якутска Сарданы Авксентьевой, которую за глаза прозвали Железной леди и даже Терминатором. Действительно, вряд ли в стране есть ещё один мэр, кроме столичного, о стиле руководства которого писали бы и Economist, и New-York Times. Самое примечательно, что Сардана Владимировна, прославившаяся для кого-то открытостью и прагматизмом, для кого-то популизмом, была нестандартна даже в своем человеческом и карьерном развитии.

Действительно, трудовую деятельность успела начать ещё в райкоме ВЛКСМ, а после окончания университета ни дня не преподавала историю, а сразу начала восхождение по чиновничьей лестнице. Чередуя карьерные ранги с руководством коммерческим предприятий. И самое примечательное, что такой удачный жизненный путь не сформировал из активной, фактически номенклатурной, деятельницы стандартную равнодушную чиновницу, привыкшую к лести и относящуюся к окружающим с видимым снисхождением.

Начать с того, что она не испугалась на мэрских выборах 2018 года бросить вызов кандидату «Единой России» и заменила по ходу той кампании представителя партии «Родина», которого просто выдавили из предвыборного марафона. «Для конспирации» Авксентьева баллотировалась от «Партии возрождения России», хотя пользовалась поддержкой той же «Родины». И ни запреты развешивать свои билборды, ни срывы встреч с избирателями не смогли остановить её движение к победе. А уж в качестве главы Якутска она не просто так заслужила прозвище «чудо-мэра», сделав ставку на избавление от всего, по её мнению, излишнего, всего того, что камнем висит на городском бюджете.

Потому сразу были проданы автомобили чиновников, а вырученные средства были пущены на ремонты детских учреждений, затем пришла очередь местных чиновничьих корпоративов, которые, естественно, проводились за казённый счёт. На повестке дня стоял вопрос и о продаже здания городской администрации с последующим переездом служивого сословия на окраины города. Но тут уж вмешались проблемы со здоровьем. И нет уверенности в том, что преемник Авксентьевой всё-таки такое решение реализует.

Но главное, дама-мэр демонстрировала постоянную открытость в своей работе. Шла ли речь о публикации подробного отчёта о своем имуществе и доходах, о причинах отказа работать с недобросовестными подрядчиками или о встречах с населением города.

В некотором смысле её политическим апофеозом стала информация о том, что Сардана Авксентьева призвала, дескать, голосовать против конституционных поправок. Естественно, такой информационный вброс вызвал серьёзный резонанс. И мэр вынуждена была потом лично опровергать сообщения, что и сама голосовала «против», и призывала последовать её примеру. Но, видимо, с одной стороны, её спешили скомпрометировать и серьёзной поссорить с Москвой. А, с другой, кто-то очень ждал чего-то подобного от прогрессивного политика-нонконформиста и выдал желаемое за действительное.

Сардана Авксентьева instagram.com/sardanaavksentieva

И вот признание об ухудшении здоровья, невозможности работать, как прежде, 24/365 и о предстоящей серьёзной операции. И снова оценки такого демарша кардинально разойдутся. И, видимо, для многих операция — просто благовидный предлог для того, чтобы спокойно уйти в отставку под давлением. Ведь были у нас случаи, когда губернаторы даже после инсультов возвращались к своим обязанностям. Но ясно, что Сардана Владимировна всё равно останется важной фигурой в политической жизни Якутии. И своё последнее слово она ещё не сказала.

Тем более, что поддержанный ею преемник в мэрии будет баллотироваться на внеочередных выборах. А это дополнительный тест на её, прежде всего, популярность в народе.