Мэр Новосибирска обратился к жителям города-побратима Харькова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках обращения к жителям города-побратима Харькова напомнил им о расстреле их градоначальника, в результате которого тот остался инвалидом. Он также призвал не слушать «пропаганду» и напомнил, что сибиряки хотят мира, передаёт «Сиб.фм».

Вспомним, как расстреляли средь бела дня мэра Харькова. Он стал инвалидом в результате этого нападения. Вспомним Олеся Бузину, журналиста. А чем он провинился? В том, что он имел иное мнение и за это его надо было убить возле подъезда своего дома? — высказался Локоть.

Градоначальник также напомнил, что Харьков и Новосибирск долгое время связывали торгово-экономические отношения в сфере радиоэлектроники и других отраслях. Локоть призвал не слушать пропаганду, которая пытается разъединить народы, близкие «по крови, по духу, по истории».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что готов пойти воевать против России. Градоначальник сказал, что в случае военной агрессии против Украины он как бывший солдат возьмёт в руки автомат. Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности захвата российскими войсками городов на востоке страны, Кличко отметил, что Россия не захватит Харьков.