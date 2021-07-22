Мэр Керчи подал в отставку после разговора с Аксёновым

Мэр Керчи Сергей Бороздин написал заявление об отставке после разговора с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Об этом глава республики сообщил в социальных сетях.

Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию, — говорится в сообщении.

По словам Аксёнова, на текущий момент в Керчи находится председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Уточняется, что пока исполняющий обязанности главы администрации города ещё не выбран, однако рассматриваются разные кандидатуры.

Ранее Анатолия Яновского, проработавшего в Минэнерго более 20 лет, освободили от должности замглавы ведомства. Он занимал должность замминистра с 1998 года: сначала в Министерстве топлива и энергетики, затем просто энергетики. Последнее назначение было в июне 2008 года.