Мэр Екатеринбурга уходит в отставку

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский покидает свой пост. О своём решении он может сообщить подчинённым 21 декабря.
По словам источника URA.RU, 21 декабря первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского,
Завтра на утреннем совещании будет объявлено, что Орлов назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Затем Высокинский подаст в отставку. После того как её 22 декабря утвердит гордума, Орлов будет исполнять обязанности мэра с приставкой и. о. — до завершения конкурсной процедуры, — сказал инсайдер.
Другой источник в администрации добавил, что первый заместитель главы города Александр Ковальчик уже освободил свой рабочий кабинет.
Информация о том, что Александр Высокинский, который возглавляет мэрию с сентября 2018 года, может покинуть пост, появилась в октября. По одной из версий, следующим его местом работы будет областное правительство, где вакантна должность заместителя губернатора — министра финансов.
Чиновник уже работал вице-губернатором, курируя экономику и развитие «Большого Екатеринбурга». До этого он отвечал за экономику в статусе заммэра Екатеринбурга. Его уход одни связывают с тем, что Высокинский досрочно выполнил задачу губернатора Евгения Куйвашева по очистке мэрии от коррупции. Другие винят в увольнении вице-мэра Екатерину Куземку.
В ноябре стало известно, что заместитель губернатора Санкт-Петербурга Максим Шаскольский ушёл со своего поста. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования, которые курировал Шаскольский, назначен замгубернатора Максим Соколов, писал NEWS.ru.