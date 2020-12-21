Мэр Екатеринбурга уходит в отставку

https://static.news.ru/photo/fac22526-42e5-11eb-8993-fa163e074e61_660.jpg Александр Высокинский Фото: екатеринбург.рф

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский покидает свой пост. О своём решении он может сообщить подчинённым 21 декабря.

По словам источника URA.RU, 21 декабря первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, приступит к работе в статусе первого вице-мэра.

Завтра на утреннем совещании будет объявлено, что Орлов назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Затем Высокинский подаст в отставку. После того как её 22 декабря утвердит гордума, Орлов будет исполнять обязанности мэра с приставкой и. о. — до завершения конкурсной процедуры, — сказал инсайдер.

Другой источник в администрации добавил, что первый заместитель главы города Александр Ковальчик уже освободил свой рабочий кабинет.

Информация о том, что Александр Высокинский, который возглавляет мэрию с сентября 2018 года, может покинуть пост, появилась в октября. По одной из версий, следующим его местом работы будет областное правительство, где вакантна должность заместителя губернатора — министра финансов.

Чиновник уже работал вице-губернатором, курируя экономику и развитие «Большого Екатеринбурга». До этого он отвечал за экономику в статусе заммэра Екатеринбурга. Его уход одни связывают с тем, что Высокинский досрочно выполнил задачу губернатора Евгения Куйвашева по очистке мэрии от коррупции. Другие винят в увольнении вице-мэра Екатерину Куземку.

В ноябре стало известно, что заместитель губернатора Санкт-Петербурга Максим Шаскольский ушёл со своего поста. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования, которые курировал Шаскольский, назначен замгубернатора Максим Соколов, писал NEWS.ru.