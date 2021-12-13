Мэр Биробиджана подал заявление об отставке

Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку. Он оставляет пост, отработав только половину пятилетнего срока, сообщает пресс-служба мэрии.

Последним рабочим днём для Александра Головатого станет 30 декабря. До этой даты будет определено, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана, — отмечается в сообщении.

Заявление Головатого рассмотрят на заседании городской Думы. Затем депутаты определят дату проведения конкурса на должность мэра города.

Мэром Биробиджана Головатый стал в апреле 2019 года, когда за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов. Его предшественник на посту мэра Евгений Коростелев также досрочно ушёл с поста — на бывшего мэра завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

О причинах отставки Головатого не сообщается, известно, что он написал заявление после встречи с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.

Ранее стало известно, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер с высокой вероятностью может подать в отставку, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, Паслер хочет уйти по собственной инициативе, нареканий к его работе нет. Источники не стали комментировать причины ухода, однако заявили, что данный вопрос уже обсуждается в администрации президента.