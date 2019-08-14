https://static.news.ru/photo/019626f8-bf1c-11e9-a285-fa163e074e61_660.jpg Сергей Дугин Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Сергей Дугин покинул свой пост по собственному желанию.

По данным мэрии города, соответствующее заявление 15 августа подписал губернатор Виктор Томенко.

Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с Губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали, — сообщил Дугин.

По его словам, в ближайшее время он планирует отдохнуть.

В пресс-службе также уточнили, что врио назначен заместитель мэра Вячеслав Франк.

Ранее News.ru писал, что совет депутатов городского округа Серпухов 14 августа принял отставку Дмитрия Жарикова с должности главы муниципалитета.