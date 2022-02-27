Мекленбург — Передняя Померания приостановила отношения с Россией

Власти германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания приостанавливают поддержание связей с Россией, сообщила премьер-министр региона Мануэла Швезиг в своём Twitter. Также власти разрывают партнёрство с Ленинградской областью и распускают фонд поддержки «Северного потока — 2».

Ясно, что нападение на Украину радикально изменило отношения между Германией и Россией. Мы надеемся на скорейшее прекращение насилия. Наши отношения с Россией после этого не будут такими, как раньше. Это касается и отношений земли Мекленбург — Передняя Померания с РФ, — заявила Швезиг.

По её словам, после событий на Украине сотрудничать с Россией на региональном уровне невозможно. Остановлена деятельность и уполномоченного по вопросам развития связей с Россией, и общества «Германо-российское партнёрство».

Также Германия предупредила , что закроет воздушное пространство для российских самолётов. Аналогичное решение уже приняли власти Бельгии, Швеции, Исландии, Дании и Австрии.

Ранее власти итальянской столичной области Лацио сообщили о приостановке сотрудничества с центром им. Гамалеи по вакцине «Спутник V». Причиной разрыва отношений представители итальянского института назвали ситуацию на Украине. Наука должна находиться на службе мира, а не войны, отметили в Италии.