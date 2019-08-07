https://static.news.ru/photo/88fbb07a-b90b-11e9-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов на выборы хотят поменять. О том, что действующий механизм устарел, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьёзным образом пересматривать, — сказала Памфилова на заседании комиссии.

Она добавила, что у комиссии есть предложения, которые планируют внести уже после избирательной кампании.

Ранее столичный избирком отказал в регистрации независимым кандидатам в депутаты в Мосгордуму. Комиссия заявила, что собранные политиками подписи были фальшивыми, и не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов. Решение о недопуске на выборы вызвало волну протестов в Москве. Многотысячные акции прошли в столице 27 июля и 3 августа и закончились жестоким разгоном и уголовным делом о массовых беспорядках, писал News.ru.