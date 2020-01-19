https://static.news.ru/photo/3e736eb0-3ac2-11ea-b456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработкой механизма общероссийского голосования за внесение поправок в действующую Конституцию РФ займётся специальная рабочая группа. Об этом говорится в распространённом заявлении группы, текст которого приводит ТАСС.

Кроме того, нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы, — гласит документ.

15 января Путин предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

Уже на следующий день российский лидер провёл установочное заседание рабочей группы и попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Яблоко» намерена разработать альтернативный пакет поправок в Конституцию России. Для этого будет создан специальный совет, сообщил председатель Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский.