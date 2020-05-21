Медведев заявил о трансформации трудового законодательства из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b9f10eec-9b4a-11ea-b8f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия под влиянием изменений, вызванных пандемией коронавируса, будет корректировать трудовое законодательство. Об этом а конференции Startup Village LiveStream заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, все страны, в том числе и Россию, ждёт трансформация трудовых отношений. Уже сейчас стали реальностью удалённая занятость, использовании цифровых технологий, изменение модели трудовых договоров.

Важно, чтобы все эти модели были погружены в наше трудовое право. Чтобы защитить работников, но и не поставить работодателей в сложную ситуацию. Будем корректировать трудовое законодательство именно в этом направлении, — цитирует ТАСС Медведева.

Он добавил, что мир в данное время находится в самом начале этого сложного пути.

Но это не значит, что мы должны поднять руки и позволить пандемии растерзать человечество. Уверен, что сможем противостоять ей исключительно эффективным образом, — отметил замглавы СБ РФ.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» предложили внести в трудовое законодательство ряд изменений, направленных на защиту интересов дистанционных работников. Парламентарии работают над законопроектом, который предусматривает обязанность работодателя компенсировать удалённому сотруднику затраты на организацию рабочего места. Речь идёт о покупке компьютера, оплате электроэнергии, Интернета и других расходов.