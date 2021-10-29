Медведев заявил о новой холодной войне и провокациях НАТО

Торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательное превратилась в аналог холодной войны. Также в этот период стало отмечаться больше провокаций со стороны НАТО, чьи войска регулярно приближаются к границам РФ и иногда нарушают её. Об этом в статье, опубликованной в «Российской газете», написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Торговая война между Соединёнными Штатами и Китайской Народной Республикой усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны. Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Чёрном морях к российским границам, иногда даже нарушая их, — написал Медведев.

Он также подчеркну, что даже на время пандемии политика санкций не изменилась. Более того, например, борьба с мирным коммерческим проектом «Северный поток — 2» даже усилилась.

«Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке», — отметил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, поскольку это невежественные и необязательные люди, они постоянно меняют позицию, чтобы угодить заокеанским хозяевам. Такое мнение политик высказал в статье, опубликованной газетой «Коммерсант».