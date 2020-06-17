Медведев заявил о необходимости поддержки российского туризма

https://static.news.ru/photo/8d9f343c-b0b6-11ea-94f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев принял участие в партийном совещании по развитию туризма. Политик заявил, что этой сфере сейчас нужна поддержка.

По его словам, Ростуризм имеет право законотворчества, что позволяет ведомству получить дополнительные возможности по регулированию, передаёт ТАСС.

Нужны беспрецедентные меры поддержки, иначе мы не сможем не просто создать новую отрасль, но и сохранить то, что было сделано за последние годы, а сделано было немало, — подчеркнул политик.

Медведев также прокомментировал проект предложений партии по развитию внутреннего туризма. Он отметил, что по некоторым из пунктов будет трудно договориться с людьми, отвечающими за формирование бюджета. Кроме того, часть мер выглядят радикальными.

Давайте постараемся создать посильные для нашей страны, но всё-таки совершенно нестандартные, неординарные и масштабные меры поддержки отрасли, иначе она просто с колен не встанет, — добавил он.

Политик сказал, что отрасль путешествий создаёт рабочие места и доходы региональных бюджетов. Он попросил обобщить все озвученные на мероприятии предложения и работать с ними в Госдуме и Совете Федерации. Кроме того, Медведев планирует подписать протокол партийного совещания и письмо с предложениями, которые будут направлены в органы власти.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин выразил надежду на эффективное развитие внутреннего туризма. По мнению президента, авиаперевозчики также почувствуют возобновление путешествий граждан по России.

Политик отметил, что оценка гражданами и бизнесом эффективности мер господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) имеет принципиально важное значение.

Границы многих стран в настоящий момент закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам. Однако в Ассоциации туроператоров России считают, что РФ может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля.