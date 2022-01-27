Медведев заявил о необходимости избежать войны между Россией и НАТО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё, чтобы избежать войны и реальных столкновений между Россией и НАТО. По его словам, которые приводит ТАСС, единственной возможностью урегулировать ситуацию остаётся продолжение переговоров по гарантиям безопасности на основе принципа, при котором безопасность одной стороны не может достигаться за счёт другой стороны.

Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать всё, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом, — отметил Медведев.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что сообщения о напряжённости в отношениях России, США и НАТО могут вызвать тревогу, справиться с которой поможет специальная техника. По его словам, победить страх войны можно, если начать рассматривать все возможные варианты конфликта. Их лучше записать на листе бумаги, начиная с самого ужасного, а затем рассмотреть более позитивные варианты, при которых тревожность перерастёт в позитивную уверенность.

До этого военный историк Евгений Норин заявил, что войны стоит действительно опасаться, когда к линии фронта пойдут эшелоны с боеприпасами. Если же нет подготовки и эвакуации населения, не ожидается появление раненых, то боевых действий не будет. Он добавил, что начинать боевые действия весной, в грязи, никто не станет. По мнению Норина, ожидать войны можно летом или зимой.