Медведев заявил, что США и НАТО «плохо усвоили урок» 2008 года

США и НАТО плохо усвоили урок 2008 года, когда Россия приняла непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости. Так политик прокомментировал признание РФ независимости ДНР и ЛНР. По его словам, Альянс продолжил расширяться, «цинично и бесцеремонно» подступая к рубежам России.

Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников Альянса, — сказал Медведев.

По словам политика, Украина вела против ЛНР и ДНР войну без правил, подвергая людей репрессиям, обстреливая дома мирных жителей, заставляя их жить в страхе и прятаться в подвалах от бомб.

Как заявил Медведев, после признания Луганской и Донецкой народных республик последуют санкции, угрозы и политическое давление на Москву, но бояться этого не стоит — всё это уже было, рано или поздно оппоненты сами придут с просьбой вернуться за стол переговоров.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе. Кроме того, глава РФ потребовал Киева незамедлительно прекратить боевые действия.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.