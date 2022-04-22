Медведев заявил, что без российского газа в Европе не протянут и недели

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что без российского газа в Европе и недели не протянут. Также оказалось, что и платить за поставки в рублях там тоже могут, отметил он в Telegram.

Так Медведев отреагировал на появление документа Европейской комиссии, в котором разъясняется, как платить за российский газ, чтобы не нарушать принятые против Москвы санкции.

Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнёров. Особенно с учётом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьёзно, то и недели не протянут, — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев добавил, что ЕК допустила оплату газа в рублях, а значит, считает возможным для европейского бизнеса учитывать соответствующий указ президента России.

Ранее стало известно, что в МВФ подсчитали: Европа сможет нормально прожить без российского газа полгода, а дальше уже начнутся серьёзные экономические проблемы. Об этом сообщил директор европейского департамента фонда Альфред Каммер. По его словам, летом потребность Европы в газе ниже, к тому же страны могут использовать свои запасы.