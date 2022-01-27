Медведев: ядерная доктрина России не требует пересмотра

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ заявил, что на данный момент российская доктрина ядерной безопасности не требует пересмотра, передаёт слова политика ТАСС.

У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование, то есть, иными словами, которая грозит существованию самого государства. Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи, — сказал зампред СБ.

Ранее в СМИ появилась информация, что ответы НАТО и США на предложения РФ по гарантиям безопасности открывают дверь для взаимных ограничений ядерных вооружений, в том числе возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, НАТО и США готовы обсуждать ограничение масштабов и мест проведения военных учений: они будут проводиться далеко от границ, чтобы не создавать впечатления подготовки к вторжению.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге Вашингтон заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал российский лидер Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.