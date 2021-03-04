Медведев выступил за существенное обновление состава Госдумы

https://static.news.ru/photo/26f15aa0-7d00-11eb-b78d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев одобрил желание волонтёров участвовать в думских выборах в сентябре, а также заявил, что состав депутатов нижней палаты парламента VIII созыва должен существенно обновиться.

Я искренне приветствую желание волонтёров участвовать в выборах в Госдуму. Состав депутатов нижней палаты парламента должен существенно обновиться, — цитирует пресс-служба «Единой России» Медведева.

Он отметил, что единороссы рассчитывают на поддержку россиян, но волонтёры не должны воспринимать возможную победу на выборах как награду за предыдущие заслуги. По словам Медведева, это потребует от них «готовности лично отвечать за то, как живут люди».

Как сообщал NEWS.ru, по данным ВЦИОМа, у граждан России накопилось большое количество недовольства в адрес депутатов Государственной думы VII созыва. Действующий состав нижней палаты парламента начинал работу на позитивном фоне, однако к концу деятельности рейтинг заметно снизился.