Медведев высказался о возможности диалога с Японией по Курильским островам

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о возможности мирного договора между Японией и Россией по ситуации с Курильскими островами. Политик отметил, что сама возможность такого диалога исчезает, так как Токио не хочет вести разговор без фиксации своего права на территорию, принадлежащую РФ.

В то же время и Москва не имеет права отчуждать Курильские острова после принятия поправок в Конституцию, отметил Медведев. По его словам, в формальной позиции предмет переговоров попросту исчезает.

Есть определённые установки, во всяком случае установки жёсткие, которых придерживаются наши японские коллеги <...>. На эти жёсткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории, — сказал зампред Совета безопасности России. Его слова приводит РИА Новости.

После Второй мировой войны Япония и РФ не подписали мирный договор. В связи с этим власти Страны восходящего солнца считают, что четыре Курильских острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — принадлежат именно их государству.

В то же время позиция России заключается в том, что после войны территории вошли в состав СССР. В связи с этим передача суверенитета над островами японской стороне невозможна.

Ранее NEWS.ru писал, что зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной Сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США.