Медведев: втягиваться в войны — не в интересах России

https://static.news.ru/photo/c196006a-a825-11eb-b948-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Дмитрий Медведев /vk.com

Россия не заинтересована в том, чтобы ввязываться в какие-либо войны, и настроена на дружеские отношения со всеми странами. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с пользователями социальной сети «ВКонтакте».

Россия — миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, — сказал он.

Политик добавил, что РФ готова выстраивать дружеские и равноправные отношения с любыми государствами, включая те, у которых есть «фантомные боли» после распада Советского Союза.

Ранее Медведев прокомментировал ухудшение отношений между Россией и Чехией в связи с высылкой дипломатов и обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он назвал Прагу заложницей политики Вашингтона в отношении России и отметил, что подобные дипломатические войны всегда являются тупиковыми. Их последствия в первую очередь наносят удар по людям и отношениям между государствами.