https://static.news.ru/photo/57a8388e-d93d-11e9-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном в Санкт-Петербурге.

Сегодня у нас 24-я встреча глав правительств, и она, конечно, будет способствовать развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем, — отметил российский премьер.

В своей приветственной речи Медведев подчеркнул, что в этом году КНР отмечает 70-летие с момента создания и обе страны отмечают 70-летие дипотношений.

На встрече планируется обсудить опросы экономики, энергетики, торгового сотрудничества, сельского хозяйства, транспорта.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин 18 сентября проведёт встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.