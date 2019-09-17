Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном в Санкт-Петербурге.
Сегодня у нас 24-я встреча глав правительств, и она, конечно, будет способствовать развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем, — отметил российский премьер.
В своей приветственной речи Медведев подчеркнул, что в этом году КНР отмечает 70-летие с момента создания и обе страны отмечают 70-летие дипотношений.
На встрече планируется обсудить опросы экономики, энергетики, торгового сотрудничества, сельского хозяйства, транспорта.
Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин 18 сентября проведёт встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.