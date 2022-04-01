Медведев вспомнил предсказание Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

↵Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём единения народов двух стран. Он отметил, что за последнее время РФ и Белоруссии удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

↵Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём единения народов двух стран. Он отметил, что за последнее время РФ и Белоруссии удалось немало сделать для развития...