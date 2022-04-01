Медведев вспомнил предсказание Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
Сергей Попов
Сергей Попов
10:27, 02 апреля 2022
Виктор ЧерномырдинФото: Anton Kavashkin/Russian Look
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал позицию Москвы относительно вступления Украины в Евросоюз. При этом он припомнил высказывание Виктора Черномырдина о том, при каком условии это может произойти.
По словам Медведева, Украина «давно и искренне» хочет в ЕС, а в настоящее время — пуще прежнего. Россия против этого не возражает.
Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена, — написал он.