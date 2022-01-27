Медведев: в НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток

Ранее данные обещания о непродвижении на восток в НАТО не сдержали. В настоящее время Альянс вплотную придвинулся к российским границам. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали. Говорят: «Мы ничего не подписывали». Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому. <...> А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы, — сказал он.

Медведев отметил, что Россия практически исчерпала границы отступления по гарантиям безопасности. Красные линии уже совсем рядом.

Знаете, как принято говорить, «отступать некуда, позади Москва». В данном случае и по гарантии безопасности, — заявил политик.

Он добавил, что в случае вступления Украины в Альянс прямо на границе России появится новая военная база и новые виды ударных вооружений. РФ попадёт в очень сложное геополитическое положение, и этого нельзя не учитывать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьёз. Он добавил, что, говоря об ограничительных мерах против России, Запад находится в «военном угаре». Лавров подчеркнул, что РФ готова надёжнейшим образом защитить свои интересы и безопасность.