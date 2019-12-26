Ярослав Тарасюк освобождён от должности торгового представителя России в Индии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Освободить Тарасюка Ярослава Викторовича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Индия, — говорится в документе.
Там отмечается, что Тарасюк покидает свой пост из-за истечения срока служебного контракта.
Как писал NEWS.ru, Медведев уволил заместителя главы Минобрнауки Дениса Солодовникова. Кадровые изменения связаны с переходом чиновника на другую работу — он был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя.
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