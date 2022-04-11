Медведев: у Европы «отъехала крыша»

Европа, у которой «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей, должна забыть о своих «зелёных идеалах», написал в своём Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде.

Пусть Европа, у которой совсем «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих «зелёных идеалах». Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде, — сказал Медведев.

По его словам, США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала «зелёная повестка» европейцев. Сейчас для США пришло время развернуть работу в противоположном направлении и поднять бабла под предлогом совместной борьбы с «кровавым режимом» в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ.

Медведев добавил, что такого момента США ждали давно и тщательно к нему готовились. По его словам, американская климатическая политика в последние годы — это пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере.

Думаю, недалёк тот день, когда улыбающаяся Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом, — добавил зампред Совбеза.

Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что страны ЕС до сих пор не достигли единой позиции по вопросу отказа от российской нефти. Венгрия не является единственным противником эмбарго.

Для ряда государств, не желающих отказаться от российских поставок, данный вопрос является «технически и политически» сложным.

Некоторые политики в Европе указывают на то, что цены на энергоносители в марте выросли на 45% в сравнении с 2021 годом, а эмбарго только разгонит их. В ЕС появилась идея вместо запрета на импорт нефти ввести тарифы на неё, подчеркнули в издании.