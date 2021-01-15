Медведев: США поставили под сомнение честность своих выборов

https://static.news.ru/photo/a608816a-57d0-11eb-8880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Граждане Соединённых Штатов Америки по результатам недавних выборов президента страны сами поставили под сомнение способность властей провести честное и прозрачное голосование, считает замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Политик уверен, что данная проблема для Белого дома сегодня стоит крайне остро. По его словам, держава расколота на два лагеря. Линия разлома прошла «между носителями разных ценностных ориентаций» и отражается на «электоральном выборе в пользу республиканцев либо демократов», пишет ТАСС. Кроме того, во время предвыборной кампании обнажились противоречия между федеральным центром и руководством ряда штатов и горадминистраций.

<...> явственно обозначились ценностные противостояния между консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционалистских установок, между «законопослушной» Америкой и готовыми на активный уличный протест, между занятыми в высокотехнологичных отраслях и теми, кто остаётся за бортом технологической революции, — заявил Медведев в своей статье.

Он добавил, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях является «цифровым тоталитаризмом» со стороны технологических гигантов. По его словам, корпоративная цензура — явление экстраординарное не только для Америки, но и для всего мира. По его словам, компании в Калифорнии позволяют себе манипулировать новостями и фактами, исходя из политических предпочтений.

Противоречия среди граждан США обострились, когда Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Медведев назвал события, происходящие в США, «холодной гражданской войной». Он пришёл к выводу, что причиной беспорядков является «архаичная система выборов». По его мнению, американское общество оказалось расколото и можно ожидать новых беспорядков и волн насилия.