Медведев сообщил о наступлении мирового продовольственного кризиса

В мире наступает продовольственный кризис, точных прогнозов по преодолению спада в мировой экономике дать сейчас не может никто. Об этом в статье, опубликованной в «Российской газете», написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция, — отметил Медведев.

По словам Медведева, происходящее сейчас в мировой экономике можно охарактеризовать как спад, он гораздо серьёзнее, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов.

В целом же, по мнению зампреда Совбеза РФ, кризис сильнее ударил по развитым странам, которые имеют более высокий уровень глобализации. При этом экономики таких стран демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития большинство развитых стран восстановят докризисный уровень к концу 2022 года, развивающиеся страны — не ранее 2024 года.

Для преодоления последствий глобального спада необходима эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики и удержание цен, считает Медведев. Он отмечает, что в некоторых странах новыми вызовами стали высокий уровень долга и невиданные темпы инфляции.

Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто, — подчеркнул Медведев.

Также, по мнению Медведева, на ситуацию в мировой экономике влияет большое количество неэкономических факторов, включая темпы вакцинации населения и угрозы появления новых штаммов коронавируса. Но сильнее всего на ситуацию влияют факторы политического характера, считает политик.

«В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы её проявить. И это сегодня одна из самых серьёзных проблем», — добавил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил о новой холодной войне и провокациях НАТО. Он отметил, что торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательное превратилась в аналог холодной войны. Также в этот период стало отмечаться больше провокаций со стороны НАТО, чьи войска регулярно приближаются к границам РФ и иногда нарушают её.