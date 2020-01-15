https://static.news.ru/photo/abeab544-37ba-11ea-a224-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев останется руководителем политической партии «Единая Россия», несмотря на уход с должности председателя правительства.

Уход правительства в отставку не требует каких-либо изменений в отношении председателя партии, — сообщил РИА Новости один из руководителей партии.

Другой представитель «Единой России» добавил, что полномочия председателя партии могут быть прекращены только в случае добровольного сложения полномочий, а также в случае принятия соответствующего решения съездом партии.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Соответствующее поручение чиновникам дал президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.