Медведев сможет стать пожизненным сенатором, если захочет

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Бывший президент Дмитрий Медведев будет считаться пожизненным членом Совета Федерации, если подаст соответствующую заявку, следует из редакции законопроекта, который приняли в Государственной думе во втором чтении.

Это правило касается всех экс-президентов, однако сейчас в России под определение подходит только Медведев. Желающий получить статус сенатора политик должен будет приложить к заявке необходимые документы.

Сделать это можно будет в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения обязанностей в качестве главы государства. При этом для политиков, чьи полномочия истекли до принятия закона (к ним относится Медведев), сделано исключение — они смогут обратиться с заявкой в течение трёх месяцев со дня вступления в силу соответствующего закона, передаёт Regnum.

Кроме того, согласно документу, в состав Совфеда, помимо представителей от законодательных и исполнительных органов власти в регионах, а также экс-президентов, смогут войти «не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

Получить пожизненный статус сенатора могут граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Остальные сенаторы могут быть назначены указом президента на шесть лет, сказано в документе.

Автором законопроекта стал действующий президент Владимир Путин.

Помимо этого, как ранее писал NEWS.ru, Госдуме предложили усложнить процесс лишения экс-президента России неприкосновенности и привлечь к нему Верховный и Конституционный суды. С соответствующей инициативой выступили главы профильных комитетов Федерального собрания Павел Крашенинников и Андрей Клишас.