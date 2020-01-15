https://static.news.ru/photo/b4e55568-379d-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский премьер Дмитрий Медведев считает правильным на фоне предложенных главой РФ предложений об изменении конституции уйти кабинету министров в отставку в действующем составе.

Мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьёй 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, — цитирует политика ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин подпишет отдельный указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию России. В документе будут определены сроки и порядок голосования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт именно о голосовании, а не о референдуме.

Как отметил Песков, поскольку президент говорил о предложениях, которые не затрагивают основополагающих статей конституции, то речь не может идти о референдуме. В то же время глава государства посчитал целесообразным и необходимым для себя посоветоваться с гражданами.

Ранее Памфилова сообщила, что ЦИК проведёт голосование в любой момент, когда назреет необходимость и будут сформулированы поправки в Основной закон государства, писал NEWS.ru.