https://static.news.ru/photo/9b662e5c-6928-11ea-ac59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поправки в Конституцию закрепят невозможность изменения территории России, в том числе и в отношении Крыма. По его словам, 18 марта 2014 года, когда украинский регион был присоединён к РФ, «это не просто памятный день».

Это день восстановления исторической справедливости. Поправки в Конституцию, за которые в скором времени предстоит голосовать нашим гражданам, укрепляют суверенитет и территориальную целостность России. Они устанавливают невозможность изменения территории страны, включая, конечно, и Крым, — написал Медведев в Facebook.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости поменять Конституцию во время своего послания парламенту 15 января 2020 года. Изменения Основного закона были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта. За несколько недель он прошёл все формально необходимые процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации, в региональных парламентах и подписание президентом РФ. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда (уже получено ) и одобрении на общероссийском голосовании.

Предполагается, что статья о суверенитете в обновлённой Конституции будет сформулирована следующим образом: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. Был организован референдум. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за присоединение к РФ. Мировое сообщество не признало результаты это референдума и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.