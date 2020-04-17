Медведев: Россия не рассчитывает на отмену санкций

https://static.news.ru/photo/ccf38368-80b4-11ea-84dd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, помогая другим государствам в борьбе с COVID-19, не рассчитывает на отмену санкций или послабления.

Ни на какие послабления, отмену мы не рассчитываем. Это просто смешно, — отметил политик.

По его словам, ни на каком уровне это не обсуждалось, передаёт РИА Новости.

На 17 апреля в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции (+4070 за последние сутки), 2590 выздоровели (+286 за последние сутки). Умерли 273 человека (+41 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в ГА ООН была заблокирована резолюция об отмене санкций в отношении России, препятствующих борьбе с COVID-19. Против документа высказались США, Великобритания, Грузия, Украина и ЕС. В Госдуме назвали это решение маразмом.