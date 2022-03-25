Медведев разъяснил свои слова о мощи России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил в интервью РИА Новости, что у РФ самый мощный запас ядерного оружия, однако она никому не угрожает. Перевод сил в особый режим был направлен на то, чтобы остудить наиболее горячие головы. Таким образом Медведев прокомментировал свою недавнюю запись в Telegram-канале о том, что у России достаточно мощи, чтобы «поставить на место всех оборзевших недругов».

Мы с вами прекрасно понимаем, что я имел в виду. Россия не обычное государство, а государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. <...> Это первое. И второе: Россия является ядерной державой, обладателем наиболее мощного запаса ядерного оружия, стратегических арсеналов, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что Россия никому и ничем не угрожает. Её стратегический потенциал был переведён в особый режим для того, чтобы другие страны понимали угрозы, с которыми столкнутся при попытке повлиять на курс России. Он выразил надежду, что такой шаг остудит наиболее «горячие головы» в государствах — сателлитах США, в частности в Польше.

Ранее зампред Совбеза РФ отметил, что угроза ядерного конфликта существует всегда. Об этом всегда необходимо думать и проводить ответственную политику.