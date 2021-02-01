Медведев разочаровался в позиции Зеленского по Донбассу

https://static.news.ru/photo/3090237e-6474-11eb-9760-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что его разочаровала позиция президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе. По словам политика, украинский лидер не выполнил ни одного из своих обещаний избирателям.

Я лично не знаком с президентом Зеленским. Да и, в конце концов, президента Зеленского избирал украинский народ, и он подотчётен именно ему <...>. Что касается его нынешней позиции, то она меня как минимум разочаровала, — сказал Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам зампреда Совбеза РФ, Зеленский пришёл к власти как антипод своего предшественника, Петра Порошенко. Он обещал украинскому народу исправить ситуацию, однако его текущая политика нередко бывает радикальнее, нежели политика предыдущего главы государства.

Недавно он ляпнул, что в принципе можно вообще весь народ поднять, чтобы бороться с Россией, сражаться, так сказать, на полях с нашей страной. Мне кажется, что это отчасти связано с отсутствием определённого дипломатического опыта у него, — добавил Медведев.

По его словам, на риторику действующего украинского лидера значительное влияние оказывают радикально настроенные массы. Он уточнил, что такие обстоятельства не дают действовать согласно Минским соглашениям. Кроме того, зампред Совбеза России напомнил, что в Киеве вообще рассматривали возможность отказаться от этих договорённостей, но тогда Украина потеряет возможность вводить санкции в отношении РФ.

Медведев подчеркнул, что позитивные изменения в ситуации в Донбассе возможны только при соблюдении Минских соглашений.

Никакой альтернативы движению внутри этого «нормандского формата» с использованием Минских договорённостей не существует. Если они это осознают, то во всяком случае какое-то позитивное развитие ситуации может быть. Это же прежде всего в интересах самой Украины, в интересах юго-востока Украины, — сказал политик.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что ситуация в Донбассе будет становиться только хуже из-за заявлений глав ЛНР и ДНР. Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о намерении объединиться с Россией, что может спровоцировать обострение ситуации в регионе.