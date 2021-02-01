Медведев рассказал, за что Баку и Ереван должны быть благодарны Путину

https://static.news.ru/photo/0b5b3252-646e-11eb-a92e-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Азербайджан и Армения должны быть благодарны российскому президенту Владимиру Путину за ту роль, что была им сыграна в урегулировании военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом в разговоре с журналистами рассказал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Путин в урегулировании конфликта проделал филигранную работу, за которой бывший премьер-министр в один из дней смог понаблюдать. Президент находился в часовых дискуссиях с каждым из участников конфликта. Именно благодаря действиям Путина происходившее в Карабахе удалось прекратить, подчеркнул Медведев.

Если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор. Это огромный труд, за который, как мне представляется, и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России, — цитирует бывшего главу правительства «Газета.Ru».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее передавал NEWS.ru, вопрос о статусе Нагорного Карабаха до сих пор не решён и сейчас его обсуждать нельзя во избежание «мощнейшего разряда», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.