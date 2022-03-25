Медведев рассказал, в каких случаях РФ может применить ядерное оружие

Россия имеет право применить ядерное оружие на тех основаниях, которые прописаны в соответствующем документе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT. Он отметил, что российская сторона готова ответить на любые посягательства на независимость РФ.

Эти случаи указаны в документе, который утверждён указом президента, и это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, — сказал Медведев.

По словам политика, РФ может применить ядерное оружие в четырёх случаях. Во-первых, если по территории страны будет нанесён ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Во-вторых, в случае иного применения ядерного оружия против РФ или её союзников.

Ещё одно основание — это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания. Четвёртый случай, когда осуществлён акт агрессии в отношении РФ или её союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны.

Медведев также считает, что угроза ядерного конфликта существует всегда, несмотря на то, что никто войны не хочет. По его словам, ядерная война — это угроза существованию человеческой цивилизации, однако об угрозе применения ядерного оружия стоит помнить всегда и проводить в связи с этим ответственную политику.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране. По его словам, соответствующие основания содержатся в концепции национальной безопасности, которую можно найти в открытом доступе.