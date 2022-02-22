Медведев рассказал о возможных последствиях признания ДНР и ЛНР для России

После признания Луганской и Донецкой народных республик последуют санкции, угрозы и политическое давление на Москву, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что бояться этого не стоит, поскольку Россия уже сталкивалась с подобным и оппоненты позднее попросят вернуться за стол переговоров, передаёт РИА Новости.

Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учётом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история, — сказал он.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Кроме того, глава РФ потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.