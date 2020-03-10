https://static.news.ru/photo/3b8792e4-62f9-11ea-a428-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков, которые позволяют действующему главе государства Владимиру Путину снова занять эту должность. По его словам, эта мера позволит «сохранить стабильность» в стране.

Также изменения обеспечат преемственность власти, уверен бывший председатель правительства.

Это исключительно важно для нашей Родины в современный период, — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Предложение об обнулении числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.

Как писал NEWS.ru, оппозиция уже уведомила мэрию Москвы о проведении 21 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, хотя об отказе от акции ещё не говорилось.