Медведев рассказал о трудности прошедших выборов

https://static.news.ru/photo/14dcdc7e-f5f4-11ea-b38b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил людей, которые участвовали в Едином дне голосования, даже если они отдали голос другой партии. Он назвал прошедшие выборы самыми трудными.

Политик отметил, что люди проголосовали несмотря на трудности. По его словам, выборы — это «краеугольный камень любого демократического государства», передаёт РИА Новости.

Это, наверное, в этом смысле были самые трудные выборы из-за эпидемии коронавируса, целого ряда других проблем, которые были в стране <...> И даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно, — подчеркнул он.

Также заявление Медведев сделал в штабе своей партии.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД в ходе региональных выборов не зафиксировало нарушений, которые могли бы существенно повлиять на итоги голосования. По его словам, ведомство получило чуть более 2,5 тысячи сообщений «разной направленности» о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования. Он пояснил, что эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, а также вмешательства в работу комиссий и незаконной выдачи бюллетеней. Вместе с тем МВД выявило вбросы ложной информации в соцсетях и средствах массовой информации.

13 сентября в России прошёл единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоялись довыборы депутатов Госдумы. В 21:00 по Москве последние избирательные участки на территории страны были закрыты, писал NEWS.ru.