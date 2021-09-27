Медведев рассказал о судьбе онлайн-голосования

Зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев высказался о судьбе онлайн-голосования. По его словам, это достаточно новая вещь, но за ней будущее. Его слова приводит RT.

Электронное голосование — это новая штука. По моему глубокому убеждению, рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн, — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что с результатами такого вида волеизъявления также имеются определённые сложности. В частности, в верификации итогов, так как и государство должно подтвердить их законность, и граждане должны быть готовы верить полученным результатам.

При этом я считаю, что в ближайшей обозримой перспективе у граждан нашей страны должны остаться обе опции: и возможность проголосовать электронным образом, и возможность проголосовать традиционным путём, — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что в России могут запретить зарубежные социальные сети и IT-компании из-за вмешательства в политическую жизнь страны. Он отметил, что влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности.