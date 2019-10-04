Рауль Кастро Рауль Кастро Фото: Global Look Press/Xinhua/Joaquin Hernandez

Секретарь ЦК компартии Кубы Рауль Кастро, узнав о введённых против него санкциях США, назвал решение Вашингтона детским и непонятным, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: это какие-то непонятные, детские решения, — сказал Медведев, отметив позитивный настрой Кастро.

По мнению председателя правительства РФ, глава Кубы является мудрым и взрослым человеком. А сами кубинцы негативно относятся к американским санкциям, передаёт РИА Новости.

В конце сентября государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил о введении новых санкций в отношении кубинских властей. Рестрикции коснулись главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семьи.

Как писал News.ru, Медведев заявил, что РФ и Куба часто сталкиваются с внешним давлением. Однако, как подчеркнул политик во время посещения государства, обе страны не поддаются этому влиянию.

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