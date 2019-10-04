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Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях американских санкций против Каракаса. По его словам, товарооборот между двумя странами может серьёзно вырасти в ближайшие годы.

Переговоры в Москве Владимира Путина и Николаса Мадуро позволили концептуально обсудить направления многопланового конструктивного взаимодействия между РФ и Венесуэлой как между стратегическими партнёрами и союзниками, — цитирует РИА Новости Борисова....