Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, какой подарок ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках, — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Подарком стал щенок среднеазиатской овчарки.
Как ранее писал News.ru, Бердымухамедов впервые появился на публике после того, как в СМИ были опубликованы сообщения о его смерти.