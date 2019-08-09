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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал протест Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. Он назвал такой шаг продолжающейся клоунадой властей страны, которые действуют по указаниям извне.

Такой тренд поведения и формирование информационного контента навязан соответствующими американскими службами. Обращать внимание на клоунаду, которую продолжает в течение пяти последних лет украинская марионеточная власть, мне кажется, не стоит, —...