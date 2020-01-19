https://static.news.ru/photo/4c350048-3aa6-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда президент Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности, тот согласился, так как этот орган решает важные задачи в сфере безопасности, обороноспособности, прав человека и экологии. Об этом рассказал сам бывший премьер-министр.

При этом, отметил он, в его назначении на новый пост нет ничего неожиданного, потому что «такие идеи на самом деле существовали».

Не скрою: наверное, тот опыт, который я приобрёл, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится, — сказал Медведев в программе «Время» на Первом канале.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

16 января Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.