Медведев рассказал о целях переговоров Москвы и Киева
Медведев: цель России в переговорах с Украиной – зафиксировать результаты спецоперации
Сергей Попов
Сергей Попов
09:44, 26 марта 2022
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Для России цель переговоров с Украиной состоит в закреплении результатов спецоперации, а для Киева — в сохранении государства и обеспечении его развития, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также назвал причину, по которой воздерживается от комментариев диалога между Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости.
Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые... направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, её демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов... <...> У Украины есть свои задачи <...> Прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие, — сказал Медведев.
Он также отметил, что комментировать этот диалог является делом неблагодарным и неправильным. По его словам, переговоры требуют тишины. Комментарии могут создать проблемы переговорщикам, возбудить какие-то избыточные надежды и волны эмоций.