Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил Deutsche Welle, что американцы виновны в том, что отношения России и США за последние годы резко ухудшились. Он отметил, что политика давления на Москву также повлияла на отношения с Европой.

Я могу сказать по-простому: виноваты в значительной степени американцы. В 2008 году во время грузино-югоосетинского вооружённого конфликта страны смогли найти компромисс. Однако после событий на Украине в 2014 году сделать это не получилось, — поделился с журналистами Медведев.

Он добавил, что американцы оказали прямое давление на Европу, которое привело к введению взаимных санкций между Россией и странами Европейского союза.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв назвал «кармой» отказ США от военного сотрудничества с Европой в пользу создания нового альянса с Великобританией и Австралией. Видеозапись выступления журналиста доступна на официальном канале «Россия 1» на YouTube. Он отметил, что из-за американцев Австралия «кинула» Францию на миллиарды долларов.