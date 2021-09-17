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Медведев обвинил США в испорченных отношениях с Россией и Европой

02:42, 18 сентября 2021
Медведев обвинил США в испорченных отношениях с Россией и Европой usa Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил Deutsche Welle, что американцы виновны в том, что отношения России и США за последние годы резко ухудшились. Он отметил, что политика давления на Москву также повлияла на отношения с Европой.

Я могу сказать по-простому: виноваты в значительной степени американцы. В 2008 году во время грузино-югоосетинского вооружённого конфликта страны смогли найти компромисс. Однако после событий на Украине в 2014 году сделать это не получилось, — поделился с журналистами Медведев.

Он добавил, что американцы оказали прямое давление на Европу, которое привело к введению взаимных санкций между Россией и странами Европейского союза.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв назвал «кармой» отказ США от военного сотрудничества с Европой в пользу создания нового альянса с Великобританией и Австралией. Видеозапись выступления журналиста доступна на официальном канале «Россия 1» на YouTube. Он отметил, что из-за американцев Австралия «кинула» Францию на миллиарды долларов.

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