https://static.news.ru/photo/87dd414e-52ef-11ea-a43a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в среду, 19 февраля, на своей официальной странице в социальной сети написал пост с воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Бывший премьер-министр признался, что именно благодаря экс-главе Северной столицы он начал заниматься политикой.

По словам Медведева, Собчак являлся для него не только коллегой, но и старшим товарищем и учителем. Зампред Совбеза отметил, что они вместе работали на кафедре в университете, будущий премьер посещал лекции мэра Петербурга.

Благодаря ему я пришёл в политику. Его внезапный уход в 2000-м стал настоящим шоком для меня, для всех нас. Никто не ожидал, что это трагическое событие произойдет так рано. На рубеже XXI века, в переломный для страны период. Он многого не успел, — написал Медведев на своей странице в Facebook в день 20-летия с момента смерти Собчака.

Политик отметил, что в тяжёлые для страны 90-е годы экс-глава Петербурга умел со всей решимость принимать сложные, спорные и необходимые решения.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин вспомнил, как первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак считал его своим политическим конкурентом.